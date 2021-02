Vino sul divano (Di venerdì 19 febbraio 2021) La sensazione è che più che parlare di mondo del Vino sia necessario oggi più che mai fare alcuni distinguo e parlare quindi di mondi del Vino, ben diversi tra loro. Da una parte ci sono quelle cantine che hanno chiuso il 2020 con un fatturato in decisa crescita, performance causate dal contesto sociale in cui ci siamo ritrovati a vivere per buona parte del 2020. Specie in primavera e in autunno non abbiamo frequentato ristoranti e bar e quello che abbiamo bevuto lo abbiamo aperto a casa, acquistando le bottiglie al supermercato (più del solito), online (molto più del solito), in enoteca (generalmente meno del solito, con alcune eccezioni). Dall’altra ci sono un numero enorme di realtà medio/piccole che guardano a questo 2021 con la speranza di riuscire a muovere almeno in parte tutto quel Vino che nei mesi scorsi è rimasto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) La sensazione è che più che parlare di mondo delsia necessario oggi più che mai fare alcuni distinguo e parlare quindi di mondi del, ben diversi tra loro. Da una parte ci sono quelle cantine che hanno chiuso il 2020 con un fatturato in decisa crescita, performance causate dal contesto sociale in cui ci siamo ritrovati a vivere per buona parte del 2020. Specie in primavera e in autunno non abbiamo frequentato ristoranti e bar e quello che abbiamo bevuto lo abbiamo aperto a casa, acquistando le bottiglie al supermercato (più del solito), online (molto più del solito), in enoteca (generalmente meno del solito, con alcune eccezioni). Dall’altra ci sono un numero enorme di realtà medio/piccole che guardano a questo 2021 con la speranza di riuscire a muovere almeno in parte tutto quelche nei mesi scorsi è rimasto ...

