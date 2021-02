Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si raccontano dopo la scelta! (Video) (Di venerdì 19 febbraio 2021) dopo Davide Donadei anche il percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne si è concluso con una cascata di petali rossi e con un lungo abbraccio sulle note di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. La tronista dopo momenti di alti e bassi ha aperto il suo cuore a Matteo Ranieri con queste parole: Mi hai insegnato che carattere non vuol dire urlare, ma vuol dire non cambiare mai per nessuno. Siamo il giorno e la notte io e te. Io ho sempre usato la mia testa, però oggi voglio usare il cuore, anche se il cuore e la testa fanno un solo nome, e quel nome è il tuo. Sophie quindi ha preferito Matteo a Giorgio Di Bonaventura, ricevendo del corteggiatore un ‘sì’ come risposta. dopo la puntata della scelta, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 febbraio 2021)Davide Donadei anche il percorso disi è concluso con una cascata di petali rossi e con un lungo abbraccio sulle note di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. La tronistamomenti di alti e bassi ha aperto il suo cuore acon queste parole: Mi hai insegnato che carattere non vuol dire urlare, ma vuol dire non cambiare mai per nessuno. Siamo il giorno e la notte io e te. Io ho sempre usato la mia testa, però oggi voglio usare il cuore, anche se il cuore e la testa fanno un solo nome, e quel nome è il tuo.quindi ha preferitoa Giorgio Di Bonaventura, ricevendo del corteggiatore un ‘sì’ come risposta.la puntata della scelta, ...

