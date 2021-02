Uomini e Donne, le parole di Giorgio Di Bonaventura subito dopo non essere stato scelto da Sophie Codegoni (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ appena terminata la puntata della scelta di Sophie Codegoni negli studi di Uomini e Donne, che è ricaduta su Matteo Ranieri. La bella tronista non ha scelto quindi Giorgio Di Bonaventura, che subito dopo aver ascoltato le sue parole, ovvero “Mi hai fatto crescere tanto. Mi hai fatto capire che nella vita bisogna chiedere scusa. Tu mi hai detto segui il tuo cuore, e il mio cuore mi porta da un’altra parte, scusami”, ha rilasciato a caldo le primissime dichiarazioni su Twitty: Non me la posso prendere con nessuno, è giusto così. Non ho avuto davanti una persona falsa. E’ normale che sto male perché voglio uscir con lei, perché mi piace. Io sono stato me stesso sempre. Lei è la persona che vorrei a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ appena terminata la puntata della scelta dinegli studi di, che è ricaduta su Matteo Ranieri. La bella tronista non haquindiDi, cheaver ascoltato le sue, ovvero “Mi hai fatto crescere tanto. Mi hai fatto capire che nella vita bisogna chiedere scusa. Tu mi hai detto segui il tuo cuore, e il mio cuore mi porta da un’altra parte, scusami”, ha rilasciato a caldo le primissime dichiarazioni su Twitty: Non me la posso prendere con nessuno, è giusto così. Non ho avuto davanti una persona falsa. E’ normale che sto male perché voglio uscir con lei, perché mi piace. Io sonome stesso sempre. Lei è la persona che vorrei a ...

RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - pdnetwork : Legge per la parità salariale, estensione congedo di paternità a 3 mesi, più asili nido, sostegno all'occupazione e… - IsaeChia : #UominieDonne, #SophieCodegoni e #MatteoRanieri si raccontano dopo la scelta! (Video) - assurdoassurdo : ma è inutile dire “sono ad amici mica a uomini e donne”: non abbiamo chiesto di vederli mentre si baciano o si abbr… -