Udienza “Gregoretti”, le parole della Lamorgese in difesa di Salvini (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono arrivati al carcere Bicocca di Catania pochi minuti dopo le 9 il senatore e leader della Lega Matteo Salvini e il suo avvocato Giulia Bongiorno. Si tratta della terza Udienza preliminare sul caso Gregoretti che vede il segretario del Carroccio accusato di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio."Sono contento di aver sentito dai due testimoni il fatto che c’era una continuità e una condivisione nell’azione di governo e c’era soddisfazione per aver svegliato l’Europa che prima del nostro governo dormiva" ha detto Salvini al termine dell’Udienza preliminare davanti al Gup Nunzio Sarpietro sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno per i ritardi nello sbarco di migranti da nave Gregoretti. Il riferimento di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono arrivati al carcere Bicocca di Catania pochi minuti dopo le 9 il senatore e leaderLega Matteoe il suo avvocato Giulia Bongiorno. Si trattaterzapreliminare sul casoche vede il segretario del Carroccio accusato di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio."Sono contento di aver sentito dai due testimoni il fatto che c’era una continuità e una condivisione nell’azione di governo e c’era soddisfazione per aver svegliato l’Europa che prima del nostro governo dormiva" ha dettoal termine dell’preliminare davanti al Gup Nunzio Sarpietro sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno per i ritardi nello sbarco di migranti da nave. Il riferimento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Udienza Gregoretti Gregoretti, Giorgia Meloni dalla parte di Matteo Salvini: "Vigliacca autorizzazione di Pd e M5s" ... pubblicando un tweet di sostegno per il segretario del Carroccio coinvolto nel processo per il caso Gregoretti. Oggi si è tenuta a Catania la terza udienza preliminare. Alla fine il giudice Nunzio ...

La Lega al Viminale. Così Salvini vuole gestire l'immigrazione Sul caso Gregoretti la prossima udienza è stata fissata al 5 marzo mentre il 20 marzo Salvini è atteso a Palermo per un'udienza sulla nave Open Arms.

Gregoretti: udienza a Catania, Lamorgese depone come teste Si tiene nell’aula bunker del carcere di Bicocca a Catania la deposizione del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, come testimone, nell’ambito dell’udienza preliminare del procedimento Gregoretti ...

