Tiburtina | Piccolo | in campagna elettorale Raggi ricicla anche tecnopolo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – “Dopo aver rivisto il ‘Campidoglio 2? nei progetti del next generation, dopo aver tirato fuori la TVA dai cassetti del giubileo del 2000, ecco che tira fuoriunsulla. Come se non ce ne fosse gia’ uno. Quali altre novita’ in arrivo ci riserba ancora ladella sindaca???”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria

Ultime Notizie dalla rete : Tiburtina Piccolo

RomaDailyNews

...Inizia il countdown in vista della sfida del 27 marzo 2021 presso gli Studios TV di via(... E poi unindizio sui piani per il futuro: " proveremo a portare a casa anche una quinta ...... con i soldi di un terzo soggetto, acquistò un biglietto per la tratta Napoli - Roma... Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un...Nonostante l’abbattimento della sopraelevata, sotto cui alloggiavano decine di sbandati e clochard, la stazione Tiburtina è ancora terra di conquista. Proprio davanti all’ingresso è spuntato un villag ...La voglia di grigliate è più forte del Dpcm: multate cinque persone per barbecue abusivo I carabinieri hanno multato cinque persone in via Carlo Perrier, zona Monti Tiburtini, perché sorpresi a fare u ...