Smog | Chiamparino | “Sono tranquillo Ho lavorato per tutelare il Piemonte”

"In merito alla gestione degli interventi di contrasto all'inquinamento Sono assolutamente tranquillo: pur avendo affrontato una situazione ampia e complessa, ritengo di avere sempre lavorato per ridurre l'inquinamento e per migliorare la qualità ambientale della nostra Regione e di essermi impegnato per tutelare il Piemonte insieme alle altre Regioni dell'area padana; quando mi saranno mossi gli specifici addebiti risponderò nelle sedi preposte" così il Consigliere regionale del Partito Democratico Sergio Chiamparino commenta la notizia dell'avviso di garanzia per Smog.

