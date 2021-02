Sinisa Mihajlovic al Festival di Sanremo: “Io e Ibra, due zingari all’Ariston” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic al Festival di Sanremo: “Ho parlato con Amadeus. Io e Zlatan due zingari sul palco”. BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic al Festival di Sanremo. Il calcio continua ad essere protagonista sull’Ariston. Zlatan Ibrahimovic sarà una presenza fissa della kermesse canora, il tecnico del Bologna molto probabilmente sarà inserito tra gli ospiti dell’edizione caratterizzata dalla pandemia. “Ho sentito Amadeus. Io e Ibra due zingari sul palco” La presenza di Sinisa Mihajlovic al Festival di Sanremo è stata anticipata dallo stesso tecnico in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Mi ha chiamato Amadeus: per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021)aldi: “Ho parlato con Amadeus. Io e Zlatan duesul palco”. BOLOGNA –aldi. Il calcio continua ad essere protagonista sull’Ariston. Zlatanhimovic sarà una presenza fissa della kermesse canora, il tecnico del Bologna molto probabilmente sarà inserito tra gli ospiti dell’edizione caratterizzata dalla pandemia. “Ho sentito Amadeus. Io eduesul palco” La presenza dialdiè stata anticipata dallo stesso tecnico in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Mi ha chiamato Amadeus: per ...

