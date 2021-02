Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 50 2 Milan 49 3 Roma 43 4 Juventus* 42 5 Napoli* 40 6 Lazio 40 7 Atalanta 40 8 Sassuolo 34 9 Hellas Verona 33 10 Sampdoria 30 11 Genoa 25 12 Fiorentina** 25 13 Bologna 24 14 Udinese 24 15 Spezia** 24 16 Benevento 24 17 Torino** 18 18 Cagliari** 16 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in piùA, i risultati della ventiduesima giornata Ventiduesima giornata aperta dal ...

raspa90 : RT @Fiorentinanews: La #Fiorentina batte lo #Spezia e supera quattro squadre insieme. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A - giornaleradiofm : Serie A: Fiorentina-Spezia 3-0: (ANSA) - ROMA, 19 FEB - La Fiorentina batte 3-0 lo Spezia al Franchi in un anticipo… - siamo_la_Roma : ?? Primo anticipo del 23° turno di #SerieA ?? #Fiorentina batte #Spezia 3-0 ? Arriva il sorpasso degli uomini di… - Fiorentinanews : La #Fiorentina batte lo #Spezia e supera quattro squadre insieme. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A - PianetaMilan : #Classifica @SerieA aggiornata dopo #FiorentinaSpezia (23^ giornata) - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica

QUOTIDIANO.NET

Fiorentina - Spezia 3 - 0, rivivi la direttaA, risultati ePrimo tempo Prandelli schiera il 3 - 5 - 2 con Kouamé e Vlahovic in attacco, Italiano si affida al 4 - 3 - 3 e a Saponara ,...LadiA Dopo la bella vittoria sul Milan , Italiano conferma Agudelo falso nove ma deve rinunciare ad Erlic e Bastoni per squalifica. Come se non bastasse, al 5' Marchizza subisce un ...(ANSA) - ROMA, 19 FEB - La Fiorentina batte 3-0 lo Spezia al Franchi in un anticipo della 23/a giornata di serie A, tornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e superando in ...Ai ragazzi di Prandelli basta un grande secondo tempo: apre la rete Vlahovic, raddoppia Castrovilli e chiude il match Eysseric ...