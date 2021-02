“Se oggi c’è Salvini al Governo è una responsabilità di Matteo Renzi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Come valuta la gestione di questa fase da parte di Zingaretti?”. Corrado Formigli a Piazzapulita intervista il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Che sulle motivazioni e sulle responsabilità che hanno portato prima alla crisi del Governo presieduto da Giuseppe Conte e poi alla formazione della maggioranza allargata alla Lega che sostiene l’esecutivo Draghi ha le idee molto chiare: “Non è del PD e di Zingaretti che sia venuta a mancare una maggioranza politica di centrosinistra. Hanno tentato di dare vita al Conte Ter, io credo che abbiano fatto bene per cercare di capire se c’erano in parlamento i numeri per proseguire magari con l’intenzione di rafforzare quel Governo che aveva a mio parere bisogno di una squadra più robusta. Io a differenza di Nicola non ho mai pensato al voto come opzione perchè andare a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Come valuta la gestione di questa fase da parte di Zingaretti?”. Corrado Formigli a Piazzapulita intervista il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Che sulle motivazioni e sulleche hanno portato prima alla crisi delpresieduto da Giuseppe Conte e poi alla formazione della maggioranza allargata alla Lega che sostiene l’esecutivo Draghi ha le idee molto chiare: “Non è del PD e di Zingaretti che sia venuta a mancare una maggioranza politica di centrosinistra. Hanno tentato di dare vita al Conte Ter, io credo che abbiano fatto bene per cercare di capire se c’erano in parlamento i numeri per proseguire magari con l’intenzione di rafforzare quelche aveva a mio parere bisogno di una squadra più robusta. Io a differenza di Nicola non ho mai pensato al voto come opzione perchè andare a ...

