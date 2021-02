Schianto sulla superstrada, giovane papà 25enne muore sul colpo. Lascia 2 figlie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Uno Schianto terribile, l’auto si accartocciata trasformandosi in una trappola mortale. Per Ionut Nistor, 25 anni, non c’è stato scampo: è morto poco dopo. L’incidente si è verificato nella prima mattina di ieri giovedì 18 febbraio lungo la superstrada Sora-Ferentino. L’uomo faceva il muratore, originario della Romania, ma residente ad Alatri, era molto conosciuto e amato dalla comunità del centro ciociaro. In corso di indagine, sulla quale indagano i carabinieri della Compagnia di Alatri, la dinamica del caso anche se, a quanto riportano i media locali, sembra che il ragazzo abbia perso il controllo fuoristrada all’altezza dell’uscita della galleria. Il veicolo ha percorso diversi metri in un terreno che costeggia la carreggiata, prima di schiantarsi contro un albero. La notizia della morte del ragazzo si è immediatamente diffusa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unoterribile, l’auto si accartocciata trasformandosi in una trappola mortale. Per Ionut Nistor, 25 anni, non c’è stato scampo: è morto poco dopo. L’incidente si è verificato nella prima mattina di ieri giovedì 18 febbraio lungo laSora-Ferentino. L’uomo faceva il muratore, originario della Romania, ma residente ad Alatri, era molto conosciuto e amato dalla comunità del centro ciociaro. In corso di indagine,quale indagano i carabinieri della Compagnia di Alatri, la dinamica del caso anche se, a quanto riportano i media locali, sembra che il ragazzo abbia perso il controllo fuoristrada all’altezza dell’uscita della galleria. Il veicolo ha percorso diversi metri in un terreno che costeggia la carreggiata, prima di schiantarsi contro un albero. La notizia della morte del ragazzo si è immediatamente diffusa, ...

piazzasalento : Schianto mortale sulla Nardò-Avetrana, due condanne per la morte di una donna di Taurisano ?? - tribuna_treviso : +++ SCHIANTO SULLA ROMEA+++ - PiuValliTV : SCHIANTO MORTALE SULLA SS42 Schianto mortale nel pomeriggio di questo giovedì 18 febbraio sulla statale 42, all’a… - PiuValliTV : SCHIANTO MORTALE SULLA SS42 - fgiannecchini : @gianpaolag18 E la peggiore fu la sua ragazza, non la nomino per decenza, che lo molló di schianto, per paura che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulla Terribile incidente sulla strada statale: un morto ... scontro frontale tra un'auto ed un camion sulla statale: 71enne perde la vita Leggi anche > ... Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 con l'ausilio dell'...

Perseverance su Marte, la Nasa esulta: ecco la prima foto. Il drone Ingenuity pronto in volo 'Per esempio, un esperimento prevede la produzione di ossigeno sulla superficie marziana, ...orari della sonda americana sarà coronata da un 'ammartaggio' morbido oppure da un devastante schianto solle ...

Grave incidente tra cinque auto sulla Romea: diversi feriti VeneziaToday Spaventoso schianto tra auto in centro: imprenditore in ospedale BRINDISI – Spaventoso incidente stamane nel centro di Brindisi, in via Castromediano, al rione Casale. Violento, e per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, lo ...

Schianto auto-scooter: quindicenne si frattura la mandibola Livorno: brutto incidente fra via Palloni e via Badaloni. La ragazza era sul motorino insieme a un coetaneo. Soccorsi dalla Misericordia ...

... scontro frontale tra un'auto ed un camionstatale: 71enne perde la vita Leggi anche > ... Sul luogo dellosono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 con l'ausilio dell'...'Per esempio, un esperimento prevede la produzione di ossigenosuperficie marziana, ...orari della sonda americana sarà coronata da un 'ammartaggio' morbido oppure da un devastantesolle ...BRINDISI – Spaventoso incidente stamane nel centro di Brindisi, in via Castromediano, al rione Casale. Violento, e per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, lo ...Livorno: brutto incidente fra via Palloni e via Badaloni. La ragazza era sul motorino insieme a un coetaneo. Soccorsi dalla Misericordia ...