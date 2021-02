Salto con gli sci femminile, Sara Takanashi trionfa in gara-2 a Rasnov davanti a Opseth e Kriznar. 11ma in rimonta Lara Malsiner (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sara Takanashi risponde colpo su colpo a Nika Kriznar, vince gara-2 a Rasnov e si riporta a soli 5 punti di distanza dalla vetta della classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci femminile. Quando mancano attualmente quattro gare individuali in calendario, si profila dunque una bellissima volata a due tra la giapponese e la slovena per succedere nell’albo d’oro alla norvegese Maren Lundby (vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo). Da registrare l’assenza odierna dell’austriaca Marita Kramer (fuori gara anche ieri per un tampone dubbio), che non avrebbe ancora ricevuto l’esito dell’ultimo tampone effettuato. Quest’oggi Takanashi è stata semplicemente superiore al resto della concorrenza, firmando il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021)risponde colpo su colpo a Nika, vince-2 ae si riporta a soli 5 punti di distanza dalla vetta della classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 dicon gli sci. Quando mancano attualmente quattro gare individuali in calendario, si profila dunque una bellissima volata a due tra la giapponese e la slovena per succedere nell’albo d’oro alla norvegese Maren Lundby (vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo). Da registrare l’assenza odierna dell’austriaca Marita Kramer (fuorianche ieri per un tampone dubbio), che non avrebbe ancora ricevuto l’esito dell’ultimo tampone effettuato. Quest’oggiè stata semplicemente superiore al resto della concorrenza, firmando il ...

