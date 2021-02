Roma: lo fermano per un controllo di routine ma trovano 83 chiavi alterate (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un 53enne Romano è stato denunciato in stato di libertà, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, poiché trovato in possesso di chiavi o grimaldelli, dai Carabinieri della Stazione Roma Parioli. Il controllo e l’arresto Era notte fonda, in pieno “coprifuoco” quando l’uomo, a bordo della sua auto, è stato notato dai Carabinieri mentre transitava in via dei Campi Sportivi ed è stato fermato per un controllo. L’uomo, già con precedenti e residente a Ladispoli, ha sin da subito insospettito i militari che hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione. Nell’abitacolo, occultato all’interno di uno zaino i Carabinieri hanno rinvenuto, 83 chiavi alterate e arnesi atti allo scasso di vario tipo e dimensione. Dopo il sequestro degli arnesi, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un 53enneno è stato denunciato in stato di libertà, durante i quotidiani servizi didel territorio, poiché trovato in possesso dio grimaldelli, dai Carabinieri della StazioneParioli. Ile l’arresto Era notte fonda, in pieno “coprifuoco” quando l’uomo, a bordo della sua auto, è stato notato dai Carabinieri mentre transitava in via dei Campi Sportivi ed è stato fermato per un. L’uomo, già con precedenti e residente a Ladispoli, ha sin da subito insospettito i militari che hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione. Nell’abitacolo, occultato all’interno di uno zaino i Carabinieri hanno rinvenuto, 83e arnesi atti allo scasso di vario tipo e dimensione. Dopo il sequestro degli arnesi, i ...

