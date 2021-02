Roma, arriva lo stop per i veicoli più inquinanti: quando e quali divieti ci sono (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal Campidoglio arriva un nuovo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti nella Fascia Verde. Il blocco è previsto per le giornate del 20,21 e 22 febbraio. Il comunicato arriva in seguito al superamento del valore limite di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validato dall’Arpa Lazio. La previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, ha dunque portato alla limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 20, 21 e 22 febbraio nella Z.T.L. Fascia Verde. stop veicoli inquinanti: i divieti giorno per giorno Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati disposti i seguenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal Campidoglioun nuovoalla circolazione deipiùnella Fascia Verde. Il blocco è previsto per le giornate del 20,21 e 22 febbraio. Il comunicatoin seguito al superamento del valore limite di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validato dall’Arpa Lazio. La previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, ha dunque portato alla limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 20, 21 e 22 febbraio nella Z.T.L. Fascia Verde.: igiorno per giorno Fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19,stati disposti i seguenti ...

