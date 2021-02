Monito di Draghi: "Tutte le istituzioni collaborino per la rinascita" (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - "Tutte le istituzioni del nostro Paese devono essere coprotagonisti di un percorso di rinascita economica e sociale", ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario dalla Corte dei Conti. "Il Recovery and Resilience Facility - ha ricordato Draghi - riconosce al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea di indirizzo: investire sul futuro. Sta a chi governa fare le scelte strategiche, sta a chi amministra eseguirle in maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare che le risorse siano impiegate correttamente. Governo, Parlamento, Amministrazione Pubblica, Corte dei Conti e Tutte le istituzioni del nostro Paese devono essere coprotagonisti di un percorso di rinascita economica e ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - "ledel nostro Paese devono essere coprotagonisti di un percorso dieconomica e sociale", ha detto il premier Mario, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario dalla Corte dei Conti. "Il Recovery and Resilience Facility - ha ricordato- riconosce al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea di indirizzo: investire sul futuro. Sta a chi governa fare le scelte strategiche, sta a chi amministra eseguirle in maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare che le risorse siano impiegate correttamente. Governo, Parlamento, Amministrazione Pubblica, Corte dei Conti eledel nostro Paese devono essere coprotagonisti di un percorso dieconomica e ...

