Milan-Inter | Theo Hernandez | “Sarà un gran derby Ibra rompe le scatole | Hakimi un grande amico”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si avvicina ildella "Madonnina":in programma domenica a partire dalle ore 15.00.Uno dei protagonisti dell'annata rossonera è senza dubbioche, nel corso dell'vista concessa a DAZN, ha parlato del momento vissuto dal club di Via Aldo Rossi e dell'amicizia fraterna che esiste con."Qui ao isono tutti importanti, però certamente questo lodi più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci separano:un. Una partita dura e intensa, ma penso che faremo una bella partita. Chi temo di più? In realtà non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura. Faremo il ...

FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | PRIMAVERA Il #DerbyMilano è nerazzurro! #MilanInter finisce 0-3! ?????? Leggi qui il match report ??… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - CalcioPillole : Verso il Derby, che duelli: da Barella-Kessié a Hakimi-Theo. Mancano due giorni all'attesissimo Derby di Milano. T… - sportli26181512 : Milan-Inter, Theo Hernandez: 'Nessuno di noi teme il derby': L'esterno francese del Milan, a due giorni dal derby c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

'Non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura' : il difensore delTheo Hernandez guarda con fiducia al derby di domenica con l'. In un'intervista esclusiva a Dazn, il giocatore rossonero parla delle sue sensazioni in vista della stracittadina, che vale ...I soldi che non aveva prima il buon Yonghong Li non riuscì a trovarli neanche dopo e così, come previsto dalla clausole del contratto firmato da con Elliott, fu costretto a cedere ilal colosso ...MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Stella Rossa-Milan, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e terminata 2 a 2: “Era la par ...“Avere in squadra Ibra è un plus. Quello che impressiona è il suo fisico, arrivare così a 39 anni, impressiona come sta fisicamente in campo e come aiuta i compagni. Se rompe ...