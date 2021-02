MasterChef 10 | Monir on fire

(Di venerdì 19 febbraio 2021)10 -“E’ un po’ come se tu fossi mio figlio, ed è questo quello che mi aspettavo da te”. Con queste parole lo chef Giorgio Locatelli ha promosso il piatto con cuiEddardary ha vinto l’Invention Test, riscattando tutte le lavate di capo e le critiche feroci che gli ha riservato nel corso di questa decima edizione di, alla quale il ventinovenne di origini marocchine ha avuto accesso proprio grazie a lui. Locatelli in fase di selezioni aveva firmato il suo grembiule, sfidando l’opinione dei suoi colleghi e dandogli un’occasione. Da quel momento in poi gli è stato addosso, pretendendo sempre di più, cercando di spronarlo e spingerlo a prendere sul serio quell’opportunità che il ragazzo, con il suo continuo chiacchiericcio, il dialetto e le polemiche infinite che non riusciva a ...

Italia_Notizie : Azoto liquido e la caramellizzazione: Monir ci prova e il risultato è sorprendente - raspa90 : RT @repubblica: Azoto liquido e la caramellizzazione: Monir ci prova e il risultato è sorprendente - repubblica : Azoto liquido e la caramellizzazione: Monir ci prova e il risultato è sorprendente - stillxrebba : RT @ashcoltami: Se il tuo preferito di Masterchef non è Monir non sei mio amico - cavsal79 : “Mamma son tanto felice perché ritorno da te...” #Monir e l’ansia @MasterChef_it #MasterChefIt ?? -

Ultime Notizie dalla rete : MasterChef Monir

si lascia andare al consueto ottimismo, con un sonoro, "non sono sicuro di riuscire a finire ... La nebbia non ci sarà più a Milano, ma per la cucina diha fatto un'eccezione, con gli ...... Federica Di lieto,Eddardary e Irene Volpe. Chi di loro arriverà alla finale? A decidere, come sempre, ci sono tre chef: Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo....“E’ un po’ come se tu fossi mio figlio, ed è questo quello che mi aspettavo da te”. Con queste parole lo chef Giorgio Locatelli ha promosso il piatto con cui Monir Eddardary ha vinto l’ Invention Test ...Masterchef Italia: l'addio di Ja Bi commuove, l'eliminazione di Eduard mette tutti d'accordo. Al termine dell’appuntamento di giovedì prossimo, 25 febbraio, sempre ...