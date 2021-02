Malek e Washington indagano insieme in “Fino all’ultimo indizio” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva direttamente in digitale il 5 marzo in Italia "Fino all'ultimo indizio", il thriller con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, che per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come "Miglior attore non protagonista". Diretto dal regista di "Saving Mr. Banks" John Lee Hancock, sarà disponibile per acquisto e noleggio su tutte le principali piattaforme digitali. Washington interpreta un vice sceriffo che viene mandato a Los Angeles per un veloce incarico e si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l'indagine c'è il sergente Rami Malek. Man mano che le indagini vanno avanti e i due seguono le tracce del principale indagato, entrambi si ritrovano a confrontarsi con i propri demoni e con segreti rimossi.A ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva direttamente in digitale il 5 marzo in Italia "all'ultimo", il thriller con Denzel, Ramie Jared Leto, che per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come "Miglior attore non protagonista". Diretto dal regista di "Saving Mr. Banks" John Lee Hancock, sarà disponibile per acquisto e noleggio su tutte le principali piattaforme digitali.interpreta un vice sceriffo che viene mandato a Los Angeles per un veloce incarico e si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l'indagine c'è il sergente Rami. Man mano che le indagini vanno avanti e i due seguono le tracce del principale indagato, entrambi si ritrovano a confrontarsi con i propri demoni e con segreti rimossi.A ...

