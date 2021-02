Lazio, Inzaghi ha deciso: zero turnover contro la Sampdoria (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Lazio di Simone Inzaghi affronterà domani la Sampdoria: il tecnico biancoceleste vuole ripartire dopo la sconfitta contro l’Inter Domani all’Olimpico Inzaghi schiererà i titolarissimi: a partire da Lucas Leiva che sembrava destinato al riposo. Davanti testata la coppia Correa-Immobile, il Tucu potrebbe respingere gli “assalti” di Pereira, Muriqi e Caicedo. A centrocampo Milinkovic-Savic e Luis Alberto insostituibili. Sulle fasce Marusic a destra e Lulic in vantaggio su Fares a sinistra. In difesa il terzetto sarà composta da Patric-Acerbi-Musacchio. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladi Simoneaffronterà domani la: il tecnico biancoceleste vuole ripartire dopo la sconfittal’Inter Domani all’Olimpicoschiererà i titolarissimi: a partire da Lucas Leiva che sembrava destinato al riposo. Davanti testata la coppia Correa-Immobile, il Tucu potrebbe respingere gli “assalti” di Pereira, Muriqi e Caicedo. A centrocampo Milinkovic-Savic e Luis Alberto insostituibili. Sulle fasce Marusic a destra e Lulic in vantaggio su Fares a sinistra. In difesa il terzetto sarà composta da Patric-Acerbi-Musacchio. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

