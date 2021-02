Jam Academy | inizia la collaborazione con Fab Martini

Tempoliberotos : Jam Academy cerca Deejay tecnico del suono, audio e luci -

LuccaInDiretta

Inizia la collaborazione di Jam Academy con Fab Martini, compositore di colonne sonore per cinema e tv. Jam Academy aumenta ancora la sua connessione con il mondo del lavoro, tra i principali scopi dell'offerta formativa che l'istituto ha attivato. Jam Academy sempre più connessa al mondo del lavoro, cerca deejay tecnico del suono, audio e luci per l'estate 2021. La ricerca è all'interno del progetto di Job Placement che l'istituto ha attivato.