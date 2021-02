Inter | Suning non vuole intaccare le proprie azioni | no all’offerta di un fondo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondo La Gazzetta dello Sportnonlee avrebbe rifiutato l’offerta di unper la cessione dell’L’intenzione diè chiara: il gruppo cineserimanere in sella all’fino all’estate e ha le idee chiare su come procedere con il progetto legato alla squadra nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, la volontà è quella di ottenere un finanziamento e su questo si stanno concentrando in questi giorni il presidente Steven Zhang e l’advisor che lo segue in questa specifica operazione. C’è di più: la Rosea svela che unavrebbe offerto un prestito vantaggioso, ma chiedendo l’ipoteca su un pacchetto del 68,55% delle...

Mentre il figlio Steven sta cercando un finanziamento da 200 milioni per rispettare le scadenze di cassa dell'Inter con Uefa e Figc, il padre Jindong, proprietario di Suning, da Nanchino ha parlato agli oltre 100mila dipendenti dell'azienda che tornavano al lavoro dopo le vacanze per il Capodanno cinese. Il ...
(askanews) - 'Dobbiamo essere concentrati sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al d ...