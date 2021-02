Incendio in un appartamento, morto un 67enne disabile. Ricoverati la badante e un altro uomo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dramma a La Spezia nel quartiere Favaro, dove è scoppiato un Incendio in un appartamento ed è morta una persona. A scoprire il cadavere della vittima, un uomo di 67 anni disabile , sono stati i vigili ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dramma a La Spezia nel quartiere Favaro, dove è scoppiato unin uned è morta una persona. A scoprire il cadavere della vittima, undi 67 anni, sono stati i vigili ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Incendio in appartamento a La Spezia, muore un disabile. In ospedale la badante e un altro uomo, anco… - saraverta : RT @Agenzia_Ansa: Incendio in appartamento a La Spezia, muore un disabile. In ospedale la badante e un altro uomo, ancora incerte le cause… - Notiziedi_it : La Spezia, incendio in appartamento nella notte: un morto e due feriti gravi - Agenzia_Ansa : Incendio in appartamento a La Spezia, muore un disabile. In ospedale la badante e un altro uomo, ancora incerte le… - fisco24_info : Incendio in appartamento a La Spezia, muore un disabile: In ospedale la badante e un altro uomo, ancora incerte le… -