In attesa di diventare Buzz Lightyear, Chris Evans esulta per lo sbarco su Marte (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mentre il rover Perseverance della Nasa atterrava su Marte, a fare il tifo dalla Terra c’era anche Chris Evans. L’attore presterà la voce al personaggio Pixar Buzz Lightyear in un nuovo film in uscita nel 2022. Astronauta per finzione, Evans ha preso evidentemente a cuore la questione spaziale, esultando su Twitter per l’arrivo sul Pianeta Rosso. “Sto amando tutto ciò” ha scritto sul social, ritwittando un messaggio postao dalla Nasa per annunciare la conquista di Marte. I love this. https://t.co/yMYlyBp8ht— Chris Evans (@ChrisEvans) February 18, 2021 L’uscita del film è stata annunciata a dicembre e ancora sono stati resi noti pochi dettagli. Ciò che si sa è che dovrebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mentre il rover Perseverance della Nasa atterrava su, a fare il tifo dalla Terra c’era anche. L’attore presterà la voce al personaggio Pixarin un nuovo film in uscita nel 2022. Astronauta per finzione,ha preso evidentemente a cuore la questione spaziale,ndo su Twitter per l’arrivo sul Pianeta Rosso. “Sto amando tutto ciò” ha scritto sul social, ritwittando un messaggio postao dalla Nasa per annunciare la conquista di. I love this. https://t.co/yMYlyBp8ht—(@) February 18, 2021 L’uscita del film è stata annunciata a dicembre e ancora sono stati resi noti pochi dettagli. Ciò che si sa è che dovrebbe ...

HuffPostItalia : In attesa di diventare Buzz Lightyear, Chris Evans esulta per lo sbarco su Marte - PolicyMaker_mag : Come ogni venerdì grande attesa per sapere quali #regioni cambieranno colore. Una rischia di diventare #zonarossa,… - PublicE65379691 : @solendi8 Siamo in attesa dell' effetto aperitivo tra un po' Dayane inizia a diventare cattiva non riescono capire… - Politica_Econom : apparati artificiali, sorvegliata dal nuovo Panopticon, con comportamenti e condotte previste e preordinate dal sis… - PietroSpirito1 : @beppe_grillo I #grillini #non mai stati #marziani. Mettiti l’animo in pace. Erano solo in attesa si diventare #kasta -