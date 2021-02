Il Napoli visto a Granada è una squadra inspiegabile (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un Napoli inspiegabile Dal punto di vista tattico, il Napoli visto a Granada è stata una squadra inspiegabile. Ovviamente, per comprendere questa nostra posizione è necessario andare al di là delle scelte – obbligate, per via delle assenze – di modulo e interpreti: in effetti Gattuso non avrebbe potuto schierare un undici molto diverso, tra giocatori infortunati (anche questo aspetto meriterebbe un approfondimento, ma non è questa la sede) e positivi al Covid mancavano nove elementi della rosa; allo stesso tempo, però, le scelte di tattica collettiva e individuale dell’allenatore del Napoli restano del tutto incomprensibili. Cominciamo dal principio. Il Napoli è sceso in campo con il 4-3-3/4-5-1: Di Lorenzo terzino destro, Mário Rui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) UnDal punto di vista tattico, ilè stata una. Ovviamente, per comprendere questa nostra posizione è necessario andare al di là delle scelte – obbligate, per via delle assenze – di modulo e interpreti: in effetti Gattuso non avrebbe potuto schierare un undici molto diverso, tra giocatori infortunati (anche questo aspetto meriterebbe un approfondimento, ma non è questa la sede) e positivi al Covid mancavano nove elementi della rosa; allo stesso tempo, però, le scelte di tattica collettiva e individuale dell’allenatore delrestano del tutto incomprensibili. Cominciamo dal principio. Ilè sceso in campo con il 4-3-3/4-5-1: Di Lorenzo terzino destro, Mário Rui ...

