Governo: donne e Sud in quota sottosegretari, verso Cdm lunedì/Adnkronos (3) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sul fronte del centrodestra, nella lista proposta dalla Lega dovrebbe essere sempre favorita Giulia Bongiorno per un posto a largo Arenula, al fianco di Marta Cartabia, mentre Stefano Candiani o Nicola Molteni correrebbero per il Viminale, Luca Coletto con Roberto Speranza alla Salute. Lucia Borgonzoni sarebbe pronta, invece, a ritornare al Collegio Romano con il dem Dario Franceschini. Si parla di Edoardo Rixi al Mit, come sottosegretario del ministro 'tecnico' Giovannini. Continuano a circolare i rumors su Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, in corsa ai Rapporti con il Parlamento, con il riconfermato ministro pentastellato Federico D'Incà. In questo caso, Gian Marco Centinaio andrebbe a fare il capogruppo a palazzo Madama. Secondo le ultime indiscrezioni, la rosa dei desiderata di Silvio Berlusconi riguarderebbe sempre 5 senatori, ...

