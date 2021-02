Fratelli di Crozza torna stasera | venerdì 19 febbraio 2021 su NOVE

(Di venerdì 19 febbraio 2021)di, le nuove puntate da19suimita il presidente incaricato Mario Draghi (VIDEO) Maurizioe le sue imitazioni mancano dalla tv ormai da quasi due mesi, e di acqua sotto i ponti ne è passata in questo periodo. Soprattutto nell’ultima settimana, carica di eventi che sicuramente avrebbero riempito intere puntate didi. Il programma satirico però tornerà19alle 21:25 sempre su. Per l’annuncio Maurizioha realizzato una breve imitazione di uno dei personaggi centrali della crisi di governo in atto: il professore Mario Draghi ...

Sul NOVE, alle 21.25, andrà in onda la prima puntata de "Idi", il programma di satira condotto da Maurizio. Dopo una lunga pausa,torna in prima serata con nuovi ...... in onda alle 21.20 su Canale 5 Freedom - Oltre il confine (divulgazione storica e scientifica), in onda alle 21.20 su Italia 1 Propaganda Live , in onda alle 21.15 su La7di, in ...Cosa c’è stasera in tv? Inizia il weekend e la televisione dà l’opportunità al pubblico di intrattenersi con una vasta programmazione. Su RAI 1, alle 21.35, verrà trasmesso “Il Cantante Mascherato”, i ...Quanto ci è mancato Crozza in queste settimane! Avrebbe fatto dei pezzi magnifici e avrebbe sputtanato Renzi a dovere come solo lui sa fare. Anzi, ora che ci penso, forse Renzi ha scatenato la crisi d ...