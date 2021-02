Fausto Gresini in coma farmacologico causa covid-19

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il proprietario del Team Moto GPè ricoverato in gravi condizioni adel-19 Purtroppo arrivano brutte notizie per le condizioni di salute del fondatore del Team. Il proprietario della scuderia motociclistica ha contratto il Coronavirus ed è stato ricoverato nell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna.in queste ore sta lottando duramente contro il virus in seguito al peggioramento delle sue condizioni fisiche. La notizia del ricovero in terapia intensiva è arrivata tramite il profilo Social ufficiale del team. “è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per ...

SkySportMotoGP : Coronavirus, Fausto Gresini: grave insufficienza respiratoria, condizioni critiche #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Eurosport_IT : Forza Fausto! ?? #Gresini | #MotoGP | #Covid19 | #GresiniRacing - pierarobasto : RT @SkySportMotoGP: Coronavirus, Fausto Gresini: grave insufficienza respiratoria, condizioni critiche #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP https… - Tuttipazziperi1 : Ancora critiche le condizioni di Fausto Gresini, sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico - furnari80 : Un grosso in bocca al lupo a Fausto Gresini. Forza fausto. #Bologna #motogp -

