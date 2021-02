Due eventi streaming dedicati a John Coltrane e Wayne Shorter (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sabato 27 e domenica 28 febbraio saranno due giorni di musica live, racconti e divulgazione dedicata a due giganti del jazz: John Coltrane e Wayne Shorter, maestri che hanno ispirato intere generazioni di musicisti. Attraverso live performance, momenti didattici, aneddoti, immagini e video, rigorosamente in HD live streaming in diretta dal Marinelli Studio di Roma, gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio affascinante attraverso la profondità e l'immenso valore di Coltrane e Shorter, artisti che attraverso la loro spiritualità hanno ricordato al mondo il potere della Musica di raccontare l'invisibile e il misterioso, esprimendo le emozioni più profonde dell'essere umano. Guida agli eventi: Sabato 27 febbraio 2021, alle 18: "Giant Steps. Viaggio ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sabato 27 e domenica 28 febbraio saranno due giorni di musica live, racconti e divulgazione dedicata a due giganti del jazz:, maestri che hanno ispirato intere generazioni di musicisti. Attraverso live performance, momenti didattici, aneddoti, immagini e video, rigorosamente in HD livein diretta dal Marinelli Studio di Roma, gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio affascinante attraverso la profondità e l'immenso valore di, artisti che attraverso la loro spiritualità hanno ricordato al mondo il potere della Musica di raccontare l'invisibile e il misterioso, esprimendo le emozioni più profonde dell'essere umano. Guida agli: Sabato 27 febbraio 2021, alle 18: "Giant Steps. Viaggio ...

gpoglio : Due eventi streaming dedicati a John Coltrane e Wayne Shorter - karolistre : RT @moonshadow_369: non impositiva, alla quale potersi appoggiare. Dalle parole dell'uno, trapela l'ammirazione profonda per l'altro. E a m… - LeilaTopino : RT @moonshadow_369: non impositiva, alla quale potersi appoggiare. Dalle parole dell'uno, trapela l'ammirazione profonda per l'altro. E a m… - OltreleColonne : Due eventi in streaming dedicati a Wayne Shorter e John Coltrane - thebursin___ : RT @moonshadow_369: non impositiva, alla quale potersi appoggiare. Dalle parole dell'uno, trapela l'ammirazione profonda per l'altro. E a m… -

Ultime Notizie dalla rete : Due eventi Cos'è l'inchiesta mascherine, chi è il giornalista Rai Benotti e cosa c'entra Arcuri ... la nuova scoperta Non solo pandemie: le due più grandi minacce post - Covid, secondo Bill Gates Virgilio è: NOTIZIE SPORT MOTORI VIDEO SAPERE OROSCOPO IN CITTÀ IN ITALIA AZIENDE EVENTI LIBERO ...

Sella Nevea, conto alla rovescia per la Coppa Europa ... oltre a un'Universiade, tre Coppe del Mondo di sci alpino femminile, due Mondiali di sci paralimpico, una Coppa del Mondo di snowboard. Eventi che creano un indotto importante per l'economia della ...

Due eventi online tra sport e futuro il Resto del Carlino Un anno senza musica dal vivo: il Covid ferma pure gli artisti locali Gli artisti battipagliesi si espongono sullo stop alla musica dal vivo che, da oltre un anno, ha completamente paralizzato l'intero comparto.

Nippon Steel spegne altri due altiforni Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito ...

... la nuova scoperta Non solo pandemie: lepiù grandi minacce post - Covid, secondo Bill Gates Virgilio è: NOTIZIE SPORT MOTORI VIDEO SAPERE OROSCOPO IN CITTÀ IN ITALIA AZIENDELIBERO ...... oltre a un'Universiade, tre Coppe del Mondo di sci alpino femminile,Mondiali di sci paralimpico, una Coppa del Mondo di snowboard.che creano un indotto importante per l'economia della ...Gli artisti battipagliesi si espongono sullo stop alla musica dal vivo che, da oltre un anno, ha completamente paralizzato l'intero comparto.Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito ...