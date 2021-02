Covid | De Luca | “Immagini degli assembramenti mettono i brividi | ci vogliono più controlli”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 19 febbraio 2021) "Leche abbiamo visto in Campania, ma un po' in tutta Italia, hanno dato i. Un rilassamento totale di domenica mattina con migliaia di ragazzi, gran parte senza mascherina, qualche grande città della Campania completamente abbandonata a sé stessa. In questa situazione è inevitabile tornare in zona arancione e, se non stiamo attenti, in zona rossa". L'articolo .