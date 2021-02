Covid: Codogno un anno dopo - resiste manifattura lodigiana, timori per commercio e ristorazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Le imprese del territorio di Lodi resistono alla crisi economica innescata dal coronavirus. L'export, a un anno dall'istituzione della zona rossa a Codogno e altri Comuni limitrofi, scende meno che nel resto della Lombardia e gli imprenditori in larga parte confermano i propri piani di investimento. Ma la situazione è cristallizzata: la crisi non si è ancora veramente abbattuta sulle imprese, fra sussidi, prestiti agevolati e blocco dei licenziamenti. Le cose potrebbero però rapidamente cambiare nei prossimi mesi, con conseguenze che minacciano di durare anni. E se le medio e grandi imprese manifatturiere, dell'industria e della farmaceutica, e le tante filiali delle multinazionali hanno retto alla crisi e guardano al futuro con un certo ottimismo, per le piccole imprese del commercio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Le imprese del territorio di Lodi resistono alla crisi economica innescata dal coronavirus. L'export, a undall'istituzione della zona rossa ae altri Comuni limitrofi, scende meno che nel resto della Lombardia e gli imprenditori in larga parte confermano i propri piani di investimento. Ma la situazione è cristallizzata: la crisi non si è ancora veramente abbattuta sulle imprese, fra sussidi, prestiti agevolati e blocco dei licenziamenti. Le cose potrebbero però rapidamente cambiare nei prossimi mesi, con conseguenze che minacciano di durare anni. E se le medio e grandi imprese manifatturiere, dell'industria e della farmaceutica, e le tante filiali delle multinazionali hretto alla crisi e guardano al futuro con un certo ottimismo, per le piccole imprese dele ...

