Coronavirus | Codogno un anno dopo | il 21 febbraio 2020 diventò la Wuhan d' Italia 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - 8 marzo- Tutta la Lombardia è zona rossa Ilè incontrollato e miete vittime senza che si riesca a fermarlo: non solo Lodi, la pandemia si diffonde rapidamente a Brescia, a Bergamo. Nella città amministrata da Giorgio Gori le immagini con le bare portate via dall'Esercito fil giro del mondo. Non ci sono posti negli ospedali, per le strade si sente solo la sirena delle ambulanze, le terapie intensive sono presto al collasso. La Lombardia realizza posti di rianimazione nei corridoi degli ospedali ma nel frattempo non è più solo un problema lombardo: il virus circola in tutto il Paese. L'8 marzo il governo trasforma la Lombardia in zona rosa, assieme ad alcune province del Veneto: il Nord, locomotiva d', si ferma. Lentamente inizia la fase di contenimento: il 10 marzo, meno di ...