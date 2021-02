Comuni Ricicloni FVG 2020 | premiati 56 comuni Rifiuti Free da Legambiente

Leggi su udine20

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Raccolta differenziata superiore al 65% e meno di 75 chilogrammi di rifiuto secco residuo per abitante nel 2019. Sono questi i parametri che rendono un Comune “” e che gli aggiudicano il premio dinell’ambito del concorso regionale. In tutta la regione sono 56 i, divisi per ex provincia e in tre categorie a seconda del numero di abitanti. Per la ex provincia di Pordenone, nella categoria deicon meno di 5000 abitanti, si aggiudica il primo posto Cordovado, con 46,5 kg di rifiuto secco pro capite, 2,4 kg in meno rispetto all’anno precedente. Tra itra 5.000 e 15.000 ...