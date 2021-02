Codogno un anno dopo, una lunga scia di dolore: in 12 mesi 608 morti (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ stato un 2020 di sofferenza e dolore a Codogno, che nell’anno della pandemia ha registrato un numero di decessi superiore allo stesso periodo del 2019. Nella cittadina lodigiana, la prima colpita dallo tsunami del Coronavirus, (con la scoperta, il 21 febbraio 2020, del paziente uno), i numeri delle persone decedute hanno registrato un incremento, come riportato dall’ufficio anagrafe. I residenti al 31 dicembre 2020 sono 15.780 contro i 16.018 del 2019. Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 le persone decedute sono state 608, mentre nello stesso periodo del 2019 se ne contavano 451. Nella prima parte dell’anno, da gennaio a marzo 2020 si sono registrati invece 231 morti contro i 121 del 2019. Per quanto riguarda invece i numeri della fine dell’anno, a ottobre 2020 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ stato un 2020 di sofferenza e, che nell’della pandemia ha registrato un numero di decessi superiore allo stesso periodo del 2019. Nella cittadina lodigiana, la prima colpita dallo tsunami del Coronavirus, (con la scoperta, il 21 febbraio 2020, del paziente uno), i numeri delle persone decedute hregistrato un incremento, come riportato dall’ufficio anagrafe. I residenti al 31 dicembre 2020 sono 15.780 contro i 16.018 del 2019. Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 le persone decedute sono state 608, mentre nello stesso periodo del 2019 se ne contavano 451. Nella prima parte dell’, da gennaio a marzo 2020 si sono registrati invece 231contro i 121 del 2019. Per quanto riguarda invece i numeri della fine dell’, a ottobre 2020 ...

Agenzia_Ansa : Un anno dopo Codogno, ancora rischio #lockdown. Gimbe: 'Fermo totale di 2 settimane oppure stop and go per tutto il… - zazoomblog : Covid: Codogno un anno dopo - la zona rossa azzera rapine e furti - #Covid: #Codogno #rossa #azzera - StreetNews24 : E’ stato un 2020 di sofferenza e dolore a Codogno, che nell’anno della pandemia ha registrato un numero di decessi… - TV7Benevento : Covid: Codogno un anno dopo - partorire in zona rossa, 'il terrore gli occhi delle neo mamme' (2)... - lifestyleblogit : Codogno un anno dopo, l'anestesista paziente del 1: 'Rivivo ancora ogni momento' - -