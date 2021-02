Boss Doms: «Mi metto a nudo per combattere l’omologazione» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Edoardo Manozzi, meglio conosciuto come Boss Doms, è nella fase che gli americani chiamano del «yes man», la filosofia che porta a dire di sì a qualunque cosa. «Ho sempre detto di sì a tutto quello che mi è arrivato, specialmente all’inizio. Alcuni sono stati dei salti nel vuoto, altre volte erano cose che non mi appartenevano, ma mi sono sempre fatto il culo e mi sono sempre spremuto le meningi per cercare di farle bene» spiega Boss Doms al telefono da uno studio fotografico nel quale la linea va e viene. «Quando a un certo punto diventi esclusivo, diventi un gigante, arriva il momento in cui i “no” sono più importanti dei “sì”» specifica il producer che, per lanciare il suo nuovo singolo Pretty Face, ha accettato di dire sì all’ennesima follia: posare completamente nudo per lanciare un significato forte che è anche alla base della canzone, ossia liberarsi dal peso del pregiudizio e dell’omologazione che la società silenziosamente ci impone. https://www.youtube.com/watch?v=1ufAmTprBBM Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Edoardo Manozzi, meglio conosciuto come Boss Doms, è nella fase che gli americani chiamano del «yes man», la filosofia che porta a dire di sì a qualunque cosa. «Ho sempre detto di sì a tutto quello che mi è arrivato, specialmente all’inizio. Alcuni sono stati dei salti nel vuoto, altre volte erano cose che non mi appartenevano, ma mi sono sempre fatto il culo e mi sono sempre spremuto le meningi per cercare di farle bene» spiega Boss Doms al telefono da uno studio fotografico nel quale la linea va e viene. «Quando a un certo punto diventi esclusivo, diventi un gigante, arriva il momento in cui i “no” sono più importanti dei “sì”» specifica il producer che, per lanciare il suo nuovo singolo Pretty Face, ha accettato di dire sì all’ennesima follia: posare completamente nudo per lanciare un significato forte che è anche alla base della canzone, ossia liberarsi dal peso del pregiudizio e dell’omologazione che la società silenziosamente ci impone. https://www.youtube.com/watch?v=1ufAmTprBBM

