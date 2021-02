Benno Neumair | prove di depistaggi e premeditazione | cosa sta emergendo

(Di venerdì 19 febbraio 2021)sotto i riflettori della magistratura inquirente. Perché tutti i comportamenti da lui assunti dal momento della scomparsa dei genitori al giorno in cui è stato arrestato vengono ora ‘vivisezionati’. Scandagliati e analizzati a fondo.avrebbe cercato di confondere e disorientare i cani molecolari Si cercano elementi che possano corroborare quella che di ora in ora si sta facendo più che una ipotesi investigativa: ladel duplice omicidio che gli viene contestato dalla Procura di Bolzano. Secondo quanto trapela, infatti, il 30enne avrebbe cercato in diversi modi di depistare le indagini e ritardare quanto più possibile il ritrovamento dei corpi dei suoi genitori. Laura Perselli e Petererano scomparsi la sera del 4 gennaio scorso. Il 6 ...

Gli inquirenti, tuttavia, continuano a nutrire numerosi dubbi rispetto a, come riferisce anche AltoAdige.it che parla di tentativi di depistaggio messi in atto dal figlio trentenne dei ...Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Petere Laura Perselli, i ... Per il duplice omicidio e per l'occultamento di cadaveri è accusato il figlio della coppia,, che si ...Coniugi Neumair uccisi a Bolzano . Nuovi dettagli sulle accuse al figlio Benno , in carcere per aver ucciso e gettato nel fiume Adige , secondo gli ...Il caso di Peter Neumair e Laura Perselli nella nuova puntata di Quarto Grado: il figlio dei coniugi scomparsi, Benno, provò a depistare le indagini?