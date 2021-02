Anticipazioni Beautiful, Finn fa una promessa inaspettata a Steffy (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le puntate americane di Beautiful del 2021 metteranno in risalto il personaggio di Finn e di come, questo giovane medico abbia conquistato Steffy. L’uomo quando si troverà coinvolto da un test di paternità che lo vede come possibile padre del figlio della Forrester alla pari di Liam, dimostrerà di essere una persona straordinaria, riflessiva e amorevole. Questo farà capire alla figlia di Ridge quale fortuna abbia avuto nell’incontrare John Finnegan. Infatti si pentirà di aver ceduto alla tentazione con l’ex marito, tradendo la fiducia di Finn. Riuscirà davvero a reggere questa nuova coppia a tutto questo? Trame americane Beautiful, Steffy e Finn sperano che il bambino sia loro Alla casa sulla scogliera, Steffy è in compagnia di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le puntate americane didel 2021 metteranno in risalto il personaggio die di come, questo giovane medico abbia conquistato. L’uomo quando si troverà coinvolto da un test di paternità che lo vede come possibile padre del figlio della Forrester alla pari di Liam, dimostrerà di essere una persona straordinaria, riflessiva e amorevole. Questo farà capire alla figlia di Ridge quale fortuna abbia avuto nell’incontrare Johnegan. Infatti si pentirà di aver ceduto alla tentazione con l’ex marito, tradendo la fiducia di. Riuscirà davvero a reggere questa nuova coppia a tutto questo? Trame americanesperano che il bambino sia loro Alla casa sulla scogliera,è in compagnia di ...

