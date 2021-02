Vigevano | in pieno centro con un coltello in tasca | denunciato 55enne

ad_ovest : ieri sono stata a #Vigevano (finché si può...) nonostante il tempo non fosse proprio il massimo, mi sono divertita.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigevano pieno

La Provincia Pavese

, 18 febbraio 2021 - Nella tasca dei pantaloni nascondeva un coltello da macellaio lungo 32 centimetri e con la lama di 20. Per questa ragione gli agenti della polizia locale dihanno denunciato un pregiudicato di 55 anni, controllato in piazza Ducale a seguito di una segnalazione che indicava un alterco in corso tra l'uomo e un gruppetto di ragazzi. In effetti, ha ...Anche Generoso Vitagliano, 25enne originario di Gravellona, in Piemonte, viveva a: per lui ... di cui curava anche la pagina Facebook, Dal suo profilo social personale,di foto con aerei,...Ecco il contratto Ue-Astrazeneca senza gli omissis. Nonostante le resistenze della commissione si fa piena trasparenza sul primo accordo tra Bruxelles e le case farmaceutiche per i vaccini. Prezzo “no ...La polizia locale è intervenuta a seguito della segnalazione di un alterco con un gruppo di ragazzi Vigevano, 18 febbraio 2021 - Nella tasca dei pantaloni nascondeva un coltello da macellaio lungo 32 ...