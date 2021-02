Una parola gloriosa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con la soluzione della crisi di governo, l’emergenza in Italia, e nel contempo in Europa e nel mondo, ha raggiunto la massima portata. Non c’è dubbio che secondo le categorie tradizionali si tratta di una soluzione di destra o, se si vuole, di un’uscita da destra dalla crisi, tanto più se il suo movente è stato, come si si sta delineando, il “business as usual”, gli affari come sempre, nonostante la pandemia. Ma appunto a giudicare secondo le categorie del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con la soluzione della crisi di governo, l’emergenza in Italia, e nel contempo in Europa e nel mondo, ha raggiunto la massima portata. Non c’è dubbio che secondo le categorie tradizionali si tratta di una soluzione di destra o, se si vuole, di un’uscita da destra dalla crisi, tanto più se il suo movente è stato, come si si sta delineando, il “business as usual”, gli affari come sempre, nonostante la pandemia. Ma appunto a giudicare secondo le categorie del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : Nelle repliche dovremo giocoforza domandare di entrare un po' di più nel dettaglio. Non una parola sul MES, non una… - TeresaBellanova : Riformismo è una parola spesso abusata, ancora più spesso mal utilizzata. Il riformismo che fallisce è quello ideol… - lucasofri : Per chi leggesse solo i titoli, come facciamo in molti, tutta la sostanza della titolazione di oggi su 'Salvini att… - Fiore04959139 : @LaVeritaWeb Cavolo, vogliamo dare la parola ai nostri GIOVANI CERVELLI scappati all'estero, e basta son tutti di u… - Bliss15083119 : RT @quinonsischerza: Dalla regia mi avvertono che Galli non l’ha presa proprio bene. Quindi i dati sono segreti e li sa solo lui, l’ospedal… -

Ultime Notizie dalla rete : Una parola Draghi si veste da politico e vede oltre l'emergenza Quando il 17 novembre del 2011 Monti prese la parola in Senato per chiedere la fiducia al suo governo, infatti, al suo fianco - a marcare il terreno di quella che sarebbe poi stata una navigazione ...

Il tecnocrate emozionato E dovrebbe soprattutto avere, per antitesi, una freddezza chirurgica nel prendere in mano una ... Per esempio, alla parola 'consapevolezza' del compito da svolgere eccetera eccetera, non è riuscito a ...

"Sono meravigliato: neppure una parola sulla giustizia penale" ilGiornale.it Covid, Fedriga: "I nostri dati dicono che il Fvg può restare in zona gialla". Venerdì la decisione Le parole del governatore Fedriga dopo l'Rt in calo. «I dati arrivati ieri sera sono tutti in riduzione - conferma Riccardi -: Rt ha una punta più bassa di 0,74 avendo una media di 0,8 contro lo 0,94 ...

Rashford contro la fame nel mondo, Hamilton: «Sei una forza ispiratrice» «In un anno che ha messo in luce la forza che possiamo avere se lavoriamo per un obiettivo comune, Marcus Rashford è stato una forza ispiratrice che ha unito il Regno ...

Quando il 17 novembre del 2011 Monti prese lain Senato per chiedere la fiducia al suo governo, infatti, al suo fianco - a marcare il terreno di quella che sarebbe poi statanavigazione ...E dovrebbe soprattutto avere, per antitesi,freddezza chirurgica nel prendere in mano... Per esempio, alla'consapevolezza' del compito da svolgere eccetera eccetera, non è riuscito a ...Le parole del governatore Fedriga dopo l'Rt in calo. «I dati arrivati ieri sera sono tutti in riduzione - conferma Riccardi -: Rt ha una punta più bassa di 0,74 avendo una media di 0,8 contro lo 0,94 ...«In un anno che ha messo in luce la forza che possiamo avere se lavoriamo per un obiettivo comune, Marcus Rashford è stato una forza ispiratrice che ha unito il Regno ...