Tufello Discarica a cielo aperto tra materassi e calcinacci | Raggi | ‘Chi sporca Roma non la ama’

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Una vera e propria, tra, divani, mobili, scatoloni. Di tutto e di più – tra inciviltà e incuria. E’ questo quello che la sindaca di, Virginia, ha denunciato con un post su Facebook. Siamo al, nella periferia della Capitale, in via Giovanni Conti, a pochi passi dal mercato di Val Melaina, nel III Municipio. Leggi anche:, degrado alla stazione metro Conca D’Oro: rimosso l’insediamento abusivo “Alcuni zozzoni hanno praticamente buttato per strada di tutto:, divani, mobili,, elettrodomestici e scatoloni” – tuona la Sindaca. Fortunatamente, alcuni cittadini stanchi di vivere in quella situazione hanno denunciato: “Si è intervenuti insieme ...

Materassi, divani, mobili e calcinacci buttati lungo la strada. La discarica a cielo aperto si trovava in via Giovanni Conti, a pochi passi dal mercato di Val Melaina. La zona è quella del, quartiere nella periferia di Roma, e l'amministrazione capitolina è ...