Traffico Roma del 18-02-2021 ore 11 | 30

(Di giovedì 18 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare mentre ci sono ancora rallentamenti perintenso sulla letteratura della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest’ultima in città a prestare attenzione per un incidente su via Casilina vicino alla stazione metro Torrenova per la stessa causa Siamo ora alla Portuense sono possibili rallentamenti su via Quirino Majorana vicino a Pozzo San Pantaleo per chi è diretto a Monteverde prudenza su via di San Basilio perché per una manifestazione in corso momentaneamente chiuso il letterato vicino il Ministero dello Sviluppo Economico proseguono gli interventi di manutenzione su via della Pisana dove si rallenta quando c’èin prossimità di via di Brava Per lo stesso motivo difficoltà anche ...