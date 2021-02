Stella Rossa-Milan, la probabile formazione: occasione per Mandzukic (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mario Mandzukic ha una grande occasione nella partita tra Stella Rossa e Milan, che si giocherà questa sera alle 18:55 a Belgrado Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 febbraio 2021) Marioha una grandenella partita tra, che si giocherà questa sera alle 18:55 a Belgrado Pianeta

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - SkySport : Stella Rossa-Milan, Stankovic: 'Non abbiamo nulla da perdere. Ibra non mi stupisce' - CoseScomode : @SpudFNVPN Stasera Stella Rossa asfalta il Milan? - serieB123 : Stella Rossa-Milan, formazioni e dove vederla: gioca Mandzukic, Pioli a Belgrado cerca una reazione - ISecolo : RT @OfficialDuivel: Gli interisti davanti alla TV stasera con la sciarpa della Stella Rossa attorno al collo -