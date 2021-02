Stella Rossa-Milan 2-2, Stankovic: “Noi non molliamo, c’è una speranza” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sono contento per i ragazzi che hanno lavorato tanto e hanno lavorato duro. Avevamo le nostre chance e sapevamo di dover subire la forza del Milan che è una grande squadra. Ma ci siamo fatti vedere, non abbiamo mollato neanche dopo l’espulsione. Abbiamo cercato il gol e l’abbiamo trovato, una speranza c’è“. Così il tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic, dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan nell’andata dei sedicesimi di Europa League. “Questa è l’identità della Stella Rossa, noi non molliamo – ha aggiunto Stankovic ai microfoni di Sky Sport -. L’assenza del pubblico al Marakana? Peccato per i tifosi, peccato per il calcio. Speriamo di tornare alla normalità il più presto possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sono contento per i ragazzi che hanno lavorato tanto e hanno lavorato duro. Avevamo le nostre chance e sapevamo di dover subire la forza delche è una grande squadra. Ma ci siamo fatti vedere, non abbiamo mollato neanche dopo l’espulsione. Abbiamo cercato il gol e l’abbiamo trovato, unac’è“. Così il tecnico della, Dejan, dopo il pareggio per 2-2 contro ilnell’andata dei sedicesimi di Europa League. “Questa è l’identità della, noi non– ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. L’assenza del pubblico al Marakana? Peccato per i tifosi, peccato per il calcio. Speriamo di tornare alla normalità il più presto possibile”. SportFace.

