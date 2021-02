Snowboardcross, Moioli: “Bella vittoria, sapevo di poter fare bene” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Michela Moioli si è ripresa il pettorale giallo di leader della generale grazie alla vittoria ottenuta nella tappa di Reiteralm, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Snowboardcross. Si tratta della seconda vittoria stagionale, dopo i due argenti dei Mondiali di Idre, che fa salire a 15 i successi di Coppa del Mondo ottenuti in carriera. “È stata una bellissima giornata, con una Bella gara su una Bella pista, dove mi sono sentita bene sin da subito. sapevo che avrei potuto fare bene, ho affrontato una run dopo l’altra con piglio e decisione” ha raccontato Moioli alla FISI. “Il momento più decisivo è stato durante la semifinale, molto impegnativa, nella quale Raffaella Brutto ha fatto fuori ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Michelasi è ripresa il pettorale giallo di leader della generale grazie allaottenuta nella tappa di Reiteralm, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di. Si tratta della secondastagionale, dopo i due argenti dei Mondiali di Idre, che fa salire a 15 i successi di Coppa del Mondo ottenuti in carriera. “È stata una bellissima giornata, con unagara su unapista, dove mi sono sentitasin da subito.che avrei potuto, ho affrontato una run dopo l’altra con piglio e decisione” ha raccontatoalla FISI. “Il momento più decisivo è stato durante la semifinale, molto impegnativa, nella quale Raffaella Brutto ha fatto fuori ...

Eurosport_IT : UN ALTRO CAPOLAVORO DI MICHELA ?????? Moioli trionfa anche in Austria e centra la 15^ vittoria in Coppa del Mondo che… - Eurosport_IT : LA DEA DELLE NEVI COLPISCE ANCORA ???? Michela Moioli vince anche in Austria dopo i due argenti al Mondiale ?????? Pecc… - Coninews : ? MAESTOSA ? A Reiteralm Michela #Moioli domina la prova di Coppa del Mondo di #snowboardcross! ???????? @michimoioli… - sportface2016 : #Snowboardcross, Michela #Moioli dopo la vittoria di #Reiteralm 2021: 'Ora cercherò di difendere il pettorale giall… - simcopter : RT @Eurosport_IT: LA DEA DELLE NEVI COLPISCE ANCORA ???? Michela Moioli vince anche in Austria dopo i due argenti al Mondiale ?????? Peccato pe… -