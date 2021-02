Sanremo 2021, Mauro Coruzzi-Platinette: ecco chi vincerà secondo lui (Di giovedì 18 febbraio 2021) Reduce dalle fatiche de “Il Cantante Mascherato”, era la Tigre Azzurra, l’autore e speaker radiofonico è stato ospite di “Programma” condotto da Claudia Rossi con Andrea Conti in diretta Facebook su FqMagazine. Autore, attore, speaker, musicista, conduttore tv e soprattutto fan numero 1 di Mina, Mauro Coruzzi è un artista poliedrico che ha dato vita alla notissima Platinette. Con Grazia di Michele ha partecipato al Festival di Sanremo 2015 con “Io sono una finestra”. E proprio Sanremo 2021 è stato il principale argomento della diretta: tra aneddoti imperdibili, anticipazioni e pronostici. Chi vincerà secondo Mauro? ecco i nomi. Grande esperto di musica, appassionato di radio (va in onda su RTL 102.5 dal lunedì al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Reduce dalle fatiche de “Il Cantante Mascherato”, era la Tigre Azzurra, l’autore e speaker radiofonico è stato ospite di “Programma” condotto da Claudia Rossi con Andrea Conti in diretta Facebook su FqMagazine. Autore, attore, speaker, musicista, conduttore tv e soprattutto fan numero 1 di Mina,è un artista poliedrico che ha dato vita alla notissima. Con Grazia di Michele ha partecipato al Festival di2015 con “Io sono una finestra”. E proprioè stato il principale argomento della diretta: tra aneddoti imperdibili, anticipazioni e pronostici. Chii nomi. Grande esperto di musica, appassionato di radio (va in onda su RTL 102.5 dal lunedì al ...

