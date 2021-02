Prandelli: “Ribery proverà ad esserci. Lo Spezia va solo elogiato” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il primo anticipo della 23a giornata di Serie A è la gara tra Fiorentina e Spezia. Cesare Prandelli, tecnico viola, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con i liguri. Queste le sue parole: “Sono 8 anni che manca Mario Ciuffi, il primo giornalista che mi ha messo intorno al collo la sciarpa della Fiorentina. Avevamo un rapporto bellissimo e ci tenevo a ricordarlo”. Ci può dare un aggiornamento su Ribery?“Sta cercando di recuperare. Ha il suo protocollo. L’importante è la testa, che non sia negativa e lui è aggregante come sempre. Sta lavorando per recuperare al 100%”. La Fiorentina è migliorata sul piano del gioco, ma non da un punto di vista dei punti. Come si leggono questi dati?“Ci sono state le prestazioni ma anche degli errori che hanno condizionato il risultato. Ci mancano dei punti. Dobbiamo essere più precisi e ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il primo anticipo della 23a giornata di Serie A è la gara tra Fiorentina e. Cesare, tecnico viola, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con i liguri. Queste le sue parole: “Sono 8 anni che manca Mario Ciuffi, il primo giornalista che mi ha messo intorno al collo la sciarpa della Fiorentina. Avevamo un rapporto bellissimo e ci tenevo a ricordarlo”. Ci può dare un aggiornamento su?“Sta cercando di recuperare. Ha il suo protocollo. L’importante è la testa, che non sia negativa e lui è aggregante come sempre. Sta lavorando per recuperare al 100%”. La Fiorentina è migliorata sul piano del gioco, ma non da un punto di vista dei punti. Come si leggono questi dati?“Ci sono state le prestazioni ma anche degli errori che hanno condizionato il risultato. Ci mancano dei punti. Dobbiamo essere più precisi e ...

Fiorentinanews : #Fiorentina-#Spezia: i convocati di #Prandelli. Ancora fuori #Ribery, out #Barreca ma c'è #Kokorin - FiorentinaUno : FIORENTINA-SPEZIA, Ecco la lista dei convocati di Prandelli. C’è Kokorin, ancora out Ribery -… - violanews : I convocati di Prandelli: ancora out Ribery, c'è Kokorin - - violanews : VIDEO - Prandelli: 'Ribery? Sta provando a recuperare' - - CamunoNet : Prandelli: 'Ribery? Sta provando a recuperare' - Yahoo Finanza -