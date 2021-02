Pasta con carote

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Se cercate una ricetta veramente facile e veloce, tempo di preparazione rapidissimo, provate questa per la . Vediamo insieme il procedimento Ingredienti 350 g di320g di1 patata piccola – circa 100g 1 pezzetto di cipolla Sale fino q.b. Olio evo q.b. Peperoncino piccante q.b. Parmigiano reggiano grattugiato Acqua Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa portate una pentola piena d’acqua sul fuoco ed attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. Nel frattempo pelate lee la patate, tagliate poi a pezzetti piccoli e sciacquate sotto l’acqua corrente fredda. Fate sgocciolare ed asciugate mettendo in un canovaccio asciutto. Tagliate finemente la cipolla, mettete un filo di olio extravergine di oliva in padella, mettete la cipolla e fatela appassire, poi aggiungete le ...