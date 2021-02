Milano, accoltellato per strada un 16enne: è in gravi condizioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) A Milano durante la notte un ragazzo di origini straniere è stato accoltellato in strada: dopo essere stato soccorso è stato trasportato in ospedale per essere operato. Notte di sangue a Milano: verso le 00:45 un ragazzo di 16 anni è stato trovato agonizzante in strada, in via Molise, in una pozza di sangue dopo essere stato accoltellato. Il giovane, di origini straniere, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ed è stato poi trasportato all’Ospedale Maggiore Policlinico in codice rosso. Il 16enne ha riportato due gravi ferite da taglio alla schiena ed è stato operato nelle scorse ore. Pur essendo in condizioni critiche, secondo quanto emerso non ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Adurante la notte un ragazzo di origini straniere è statoin: dopo essere stato soccorso è stato trasportato in ospedale per essere operato. Notte di sangue a: verso le 00:45 un ragazzo di 16 anni è stato trovato agonizzante in, in via Molise, in una pozza di sangue dopo essere stato. Il giovane, di origini straniere, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ed è stato poi trasportato all’Ospedale Maggiore Policlinico in codice rosso. Ilha riportato dueferite da taglio alla schiena ed è stato operato nelle scorse ore. Pur essendo incritiche, secondo quanto emerso non ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Milano, 16enne trovato con due ferite da taglio per strada nella notte - AvvMennillo : Ragazzo di 16 anni aggredito a coltellate per strada: è grave - Corriere : Ragazzo di 16 anni aggredito a coltellate per strada: è grave - MilanoSpia : Notti violente, ragazzo di 16 anni accoltellato per strada: è grave - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Milano, ragazzo trovato accoltellato in strada: è grave #milano -