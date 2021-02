Mediaset trasmetterà la Champions fino al 2024 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mediaset trasmetterà le partite di Champions League fino al 2024. La rete che già ora permette agli appassionati di seguire i tornei europei, ha rinnovato i diritti per altri tre anni. La competizione con in palio la coppa dalle grandi orecchie sarà quindi visibile su Sky, Amazon e Mediaset. Champions League 2021: tante sorprese nella prima parte degli ottavi di finale Mediaset regalerà altri tre anni di grande calcio? La risposta a questa domanda è affermativa. La rete televisiva italiana ha rinnovato i diritti per trasmettere la Champions League. Il triennio dal 2021 al 2024 renderà felici tutti gli appassionati di calcio che potranno rimanere aggiornati anche su ciò che succede in Europa. Come già ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021)le partite diLeagueal. La rete che già ora permette agli appassionati di seguire i tornei europei, ha rinnovato i diritti per altri tre anni. La competizione con in palio la coppa dalle grandi orecchie sarà quindi visibile su Sky, Amazon eLeague 2021: tante sorprese nella prima parte degli ottavi di finaleregalerà altri tre anni di grande calcio? La risposta a questa domanda è affermativa. La rete televisiva italiana ha rinnovato i diritti per trasmettere laLeague. Il triennio dal 2021 alrenderà felici tutti gli appassionati di calcio che potranno rimanere aggiornati anche su ciò che succede in Europa. Come già ...

