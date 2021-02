Lavoratore non regolare: sanzione e sospensione per attività imprenditoriale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino hanno proceduto ad ispezionare svariate attività, riscontrando che la maggior parte di esse rispettano le normative vigenti. Tuttavia, all’esito di un controllo effettuato unitamente a personale dell’ASL e del Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro di Avellino, è stata segnalata alla competente Autorità Amministrativa un’attività del capoluogo irpino dove è stato riscontrata la presenza di un Lavoratore non regolarmente assunto. Alla luce delle evidenze emerse, oltre alla sanzione per lavoro irregolare, è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino hanno proceduto ad ispezionare svariate, riscontrando che la maggior parte di esse rispettano le normative vigenti. Tuttavia, all’esito di un controllo effettuato unitamente a personale dell’ASL e del Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro di Avellino, è stata segnalata alla competente Autorità Amministrativa un’del capoluogo irpino dove è stato riscontrata la presenza di unnon regolarmente assunto. Alla luce delle evidenze emerse, oltre allaper lavoro ir, è scattata ladell’. Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera ...

