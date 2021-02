Krunic: «Siamo pronti ad affrontare l’Inter. Stiamo fisicamente e mentalmente» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 del Milan contro la Stella Rossa: le sue dichiarazioni Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 del Milan contro la Stella Rossa. Le sue dichiarazioni. «Ero molto emozionato, purtroppo non ci sono stati i tifosi e avete visto cosa significa qui non avere i tifosi. Il Milan è la mia seconda casa e darò tutto anche nella seconda gara, se giocherò. Abbiamo reagito nel modo giusto dopo la sconfitta di Spezia, anche se il risultato positivo sarebbe stato importante. Stiamo bene mentalmente e fisicamente, aspettiamo l’Inter ma Siamo pronti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Radeha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 del Milan contro la Stella Rossa: le sue dichiarazioni Radeha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 del Milan contro la Stella Rossa. Le sue dichiarazioni. «Ero molto emozionato, purtroppo non ci sono stati i tifosi e avete visto cosa significa qui non avere i tifosi. Il Milan è la mia seconda casa e darò tutto anche nella seconda gara, se giocherò. Abbiamo reagito nel modo giusto dopo la sconfitta di Spezia, anche se il risultato positivo sarebbe stato importante.bene, aspettiamoma». Leggi su Calcionews24.com

