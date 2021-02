Gerry Scotti | nonno innamorato pazzo della nipote Virginia | “Un regalo bellissimo”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Fin da prima di diventare, Jerrysapeva che occuparsi di una nipotina sarebbe stata un’esperienza incredibile. Così è stato: ormaiè nata da un paio di mesi ed è la gioia dele dei suoi genitori.non ha vissuto un 2020 facile: il conduttore è infatti risultato positivo al Covid ed è anche stato ricoverato in ospedale, dove ha temuto di non farcela. A fine anno però è arrivato ilpiù grande: suo figlio Edoardo e la moglie Ginevra hanno avuto la piccola, con il qualeha già una prima foto ufficiale: in realtà la presenzapiccola si può solo supporre, in quanto la foto mostra solo un ...